“L’AQUILA D’ORO E D’ARGENTO”: DOMANI AL PALAZZETTO DEI NOBILI LA CONSEGNA DEI PREMI

L’AQUILA – Cerimonia di consegna dei premi “L’Aquila d’oro e d’argento 2022”, evento promosso dall’associazione culturale Telos, con il patrocinio del Comune dell’Aquila, domani, venerdì 10 giugno, alle 18.30, in occasione della festa del Patrono della Città dell’Aquila, San Massimo, nella cornice di Palazzetto dei Nobili.

Sono diverse le personalità premiate in altrettante categorie, selezionate da un’apposita giuria, composta dal Generale Carlo Scarsella, già Comandante delle Truppe Alpine e dal Ragioniere Ferdinando Colantoni, Consigliere comunale uscente.

Il Premio, che vuole segnalare all’attenzione della Città alcune personalità di particolare rilievo distintesi per i meriti professionali o per un particolare impegno negli studi, è articolato in due Sezioni: “L’Aquila d’oro 2022” per le persone adulte e “L’Aquila d’argento 2022” per i giovani fino ai 30 anni di età. Oltre al Diploma di merito, il sindaco Pierluigi Biondi consegnerà ai destinatari una spilla riproducente L’Aquila Civica, nei rispettivi colori, oro e argento, realizzata dal Laboratorio “Linea Oro” dell’Aquila, quale segno distintivo della benemerenza acquisita con il particolare profilo, o negli studi.

Per ciascun decorato la Commissione ha elaborato una motivazione peculiare, sintetizzandone le capacità ed i meriti acquisiti.

Nel gruppo dell’Aquila d’argento è stato premiato un solo giovane occupato, il Luogotenente della Guardia Nazionale Ambientale Samuel Cocciolone, essendo state concesse altre 16 onorificenze a tutti quei giovani studenti aquilani che nel corso dell’esame di maturità dell’anno 2020/2021, hanno meritato la massima votazione di punti 100 con lode.

Gli studenti provengono dall’Istituto Professionale “Leonardo Da Vinci-Ottavio Colecchi”, (1 ragazzo), dall’Istituto D’Istruzione “A.Bafile” (10 studenti), articolato nelle due sezioni e, in numero di 5, dal Convitto Nazionale “Domenico Cotugno”, articolato nelle varie sezioni liceali.

Premio L’Aquila d’oro e d’argento: i premiati

Premio “L’Aquila d’oro”

Ruggero De Paolis, Maria Rita Acone, Gioni Fantin, Roberta Galeotti, Adolfo Fischione, Fondazione Carispaq, Alessandro Grimaldi, Giorgio Haneiko, Luigi Irace, Gianmarco Laurencig, Maria Grazia Lopardi, Antonio Nardo, Federico Panone, Sonia Placidi, Nello Rotilio.

Premio L’Aquila d’argento

Matteo Barbante, Filippo Camilli, Maria Vittoria Cimini, Davide Ciuffini, Samuel Cocciolone, Marco Feliciangeli, Jonathan Giandomenico, Fausto Ianni, Lorenzo Luciani, Alessandra Maran, Federica Marinangeli, Paolo Marsili, Riccardo Martinelli, Giulia Pontuale, Francesco Serone, Elisabetta Volpe, Nicola Volpe.

Dopo i saluti del sindaco, ci sarà una breve relazione storica del professore Enrico Cavalli sul tema “La Fondazione dell’Aquila tra storia, mito e leggenda”.

Successivamente alla premiazione è previsto un breve concerto musicale del Complesso “Banda di Paganica”, che eseguirà l’inno nazionale ed altri brani sinfonici, diretto dal M° Gioni Fantin, premiato, “Per la costanza e l’impegno profusi nella cura dell’antica istituzione musicale, oggi conosciuta in tutta la Penisola”. L’evento sarà condotto e presentato dall’artista aquilana Caterina Rosati.