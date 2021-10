L’AQUILA, DROGA IN CASA E REINGRESSO ILLEGALE SU TERRITORIO NAZIONALE: ARRESTATO 31ENNE

L’AQUILA – Nel corso della perquisizione domiciliare sono state rinvenute 15 dosi di cocaina, dal peso di circa 8 grammi, materiale da confezionamento, bilancini e 2.400 euro in banconote di piccolo taglio.

Nella serata di mercoledì 20 ottobre, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile nell’ambito di un’attività d’indagine su iniziativa, ha arrestato per detenzione di cocaina N.E., 31enne di nazionalità albanese, con precedenti per reati anche contro il patrimonio. Nella circostanza era presente anche la giovane compagna 23enne, connazionale, che è stata solo denunciata per lo stesso reato in quanto in stato interessante.

Inoltre, a seguito degli accertamenti di rito è stato riscontrato che il soggetto già colpito da due provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera è rientrato illegalmente nel nostro Paese.

Alla luce di quanto emerso lo straniero è stato arrestato anche per il reingresso illegale nel territorio nazionale e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, avvenuta nella giornata di ieri, nel corso della quale l’Autorità giudiziaria ha disposto la detenzione in carcere.