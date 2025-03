L’AQUILA: DRONI IN VOLO SULLA STRADINA PER MADONNA FORE, SORPRESI GLI ESCURSIONISTI

L’AQUILA – Insolita esperienza per i tanti escursionisti che solitamente percorrono Via Matris, la stradina che conduce alla chiesetta di Madonna Fore all’Aquila, in quanto da diversi giorni chi va a fare due passi in notturna su questo itinerario, spesso con i cani, ha notato dei droni, taluni di grandi dimensioni che “svolazzano” per diverso tempo su quel luogo.

Il percorso in questione è illuminato da alcune lampade anche se in questi giorni ci sono stati dei black out, cui si è posto rimedio solo in parte, mentre l’area intorno al luogo di culto è a norma sotto questo aspetto.

Nessuno è in grado di spiegare la presenza di droni, fermo restando che per quelli più grandi è necessario per i privati il patentino di Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) mentre per quelli più piccoli, che sono la maggioranza, questo requisito non esiste. Tra gli obblighi quelli di non sorvolare assembramenti di persone, cortei, eventi sportivi.

In astratto potrebbero essere utilizzati per fini investigativi da parte delle forze dell’ordine come per stanare ipotetici spacciatori. Fatto sta che il mistero resta a fronte del fatto che i droni, fino ad alcuni giorni fa, non erano mai stati visti in quella zona.