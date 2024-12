L’AQUILA: DUE AUTO DANNEGGIATE DA ANIMALI VAGANTI CHE AVEVANO INVASO LA CARREGGIATA DELL’A/24

L’AQUILA – Giornate campali della Vigilia e del Natale per il personale della Polizia di Stato Sez. Autostradale. Numerosi, infatti, gli interventi effettuati dal personale nei diversi turni di lavoro.AlcunI agenti si sono dovuti occupare di diversi incidenti stradali in A /24 due dei quali non gravi ma causati da alcuni animali vaganti, pare caprioli, cche hanno invaso improvvisamente la carreggiata autostradale danneggiando le autovetture.

Poi gli agenti sono dovuti intervenire sulla diramazione/incrocio A24/25 per “calmare” e successivamente scortare un paziente proveniente da Avezzano e diretto all’Ospedale dell’Aquila a bordo di una autolettiga del 118 Abruzzo Soccorso. Secondo quanto si è’ appreso l’allarme sarebbe stato dal personale medico a bordo dell’ autoambulanza in quanto il paziente aveva manifestato la intenzione di scendere nonostante il mezzo si trovasse in marcia sull’autostrada. Gli agenti della Autostradale sono riusciti a calmarlo e successivamente ad assicurarsi che paziente, personale e mezzo arrivassero all’ Ospedale San Salvatore. Numerosi, inoltre, i supporti dati ad automobilisti in panne per neve.