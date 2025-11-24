L’AQUILA: DUE GIORNATE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE VOLUTE DA COMUNE E PREMIO BORSELLINO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila e il Premio Borsellino organizzano in città momenti educativi di riflessione e sensibilizzazione per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne con questo programma : 24 novembre ore 21,00 – palazzo dei nobili, ingresso libero. Spettacolo “Nessuno può dirci chi siamo” a cura del gruppo “Fuori posto” 25 novembre ore 10,30 – palazzo Margherita incontro con gli studenti sul tema “Il coraggio delle donne” .

Intervengono Ersilia Lancia – assessore del Comune de L’Aquila, Marilena Natale – giornalista sotto scorta per aver fatto arrestare e condannare Carmine Schiavone “Sandokan” capo del gruppo cmorristico dei casalesi Lidia Di Paolantonio – fondatrice e vice presidente del gruppo “Lucis” di sostegno alle donne malate di tumore Angela Riccardi – fondatrice e presidente del gruppo “I musicabili” gruppo spettacolo di ragazzi portatori di handicap.

Al termine dell’incontro sarà donata alle 3 testimoni la “presentosa” dal disegno esclusivo, gioiello dell’arte orafa abruzzese dalle radici antiche e dal significato profondo simbolo tangibile di sentimenti profondi e duraturi che legano le persone.