L’AQUILA, DUE INCENDI NEL POMERIGGIO: ROGHI ALLA CROCETTA E IN ZONA EST

L’AQUILA – Due incendi, entrambi spenti dopo alcune ore di lavori, sono divampati all’Aquila nel pomeriggio con le fiamme che sono stati visibili ai cittadini: uno tra le zone di San Giacomo e Vascapenta, vicino ad alcune abitazioni, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, sia da terra che con l’elicottero, un elicottero dei carabinieri forestali e personale della Protezione civile: l’altro nella zona compresa tra via della Crocetta e via Avezzano, nell’area dello stadio Gran Sasso d’Italia-Acconcia, nelle vicinanze del cimitero, dove hanno onorato i vigili del fuoco e protezione civile.

Dopo lo spegnimento dei due roghi, sono in corso le operazioni di bonifica. Ancora in corso le indagini per fare chiarezza sulla matrice.