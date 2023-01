L’AQUILA: “DUE VOLPI CON LA ROGNA ZONA VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI”, LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – “Da settimane due volpi con la rogna si aggirano per viale Duca degli Abruzzi, all’Aquila, nei pressi della ex scuola elementare”.

A segnalarlo è una lettrice di AbruzzoWeb che ha inviato anche un breve video.

“Abbiamo chiamato Asl, forestale, vigili urbani, abbiamo scritto anche al Comune ma ad oggi non è intervenuto nessuno. Purtroppo entrambe le volpi hanno la rogna, evidentemente non stanno neanche bene, e rischiano di trasmetterla anche ad altri animali e non solo”.