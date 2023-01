L’AQUILA – È allarme sicurezza all’Aquila, tra atti vandalici e furti in pieno centro. Una notte “movimentata” quella appena trascorsa.

Ignoti si sono introdotti nel “Coffee shop h24” di Piazza Palazzo, rompendo con una pietra il vetro dei distributori automatici.

Ancora da accertare l’entita del furto e il bottino portato via dai ladri.

Poco distante, in via Fontesecco, malviventi non ancora identificati (non si esclude che possano essere gli stessi soggetti) hanno rotto il finestrino di un’auto parcheggiata a bordo strada per poi darsi alla fuga quando è scattato l’antifurto.

Da chiarire se si tratti di un atto vandalico o se l’intenzione dei malviventi fosse quella di rubare qualcosa all’interno dell’auto anche se, secondo quanto emerso, non sarebbe stato sottratto niente.

Il frastuono ha risvegliato gli altri residenti che però, in un primo momento, al buio, non si sono accorti del vetro rotto e non hanno sentito altri rumori particolari. Alle prime luci del giorno l’amara scoperta.

Allertate le forze dell’ordine al momento si tenta di capire se è possibile ricostruire quanto accaduto dalle immagini delle telecamere in zona.

Intanto cresce il timore dei residenti ed è allarme sicurezza: “Di solito è una strada abbastanza trafficata, anche se con il buio è difficile rendersi conto subito di cosa stia accandendo. Certo è che se è successo qui può succedere ovunque, nessun luogo è sicuro”.