L’AQUILA: E’ MORTA DANIELA DESIDERIO, MOGLIE DEL DOTTOR GIORGIO SPACCA

L’AQUILA – E’ venuta a mancare, portata via da un brutto male, Daniela Desiderio, moglie di Giorgio Spacca, primario del reparto di Medicina riabilitativa dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, ex consigliere comunale di centrosinistra.

“Se esistono gli angeli ora Daniela è una di loro… non ho avuto più braccia per trattenerla, voce per chiamarla, lacrime per piangerla! Ora ho solo il cuore per amarla per sempre…”, scrive lo stesso Giorgio Spacca.

“Profondamente addolorata”, la comunità del Partito Democratico dell’Aquila “esprime sincero cordoglio per la scomparsa di Daniela Desiderio stringendosi al caro marito Giorgio Spacca e ai figli Andrea e Stefano. Per consentire ai compagni e alle compagne, alle amiche e agli amici, di poter partecipare alle esequie, il congresso dell’Unione comunale già previsto per domani, sabato 17 giugno, alle ore 17 nell’Auditorium Ance, verrà posticipato alle 17:30 e, comunque, al termine del funerale”.