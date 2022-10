L’AQUILA: E’ MORTO A 63 ANNI GIUSEPPE CATENA, STORICO MILITANTE DELLA SINISTRA

L’AQUILA – E’ scomparso all’età’ di 63 anni Giuseppe Catena, storico militante della sinistra aquilana, persona molto ben voluta e conosciuta in città.

Lo ricorda così Giulio Petrilli, ex dirigente del Prc: “Un compagno generoso e solidale prima impegnato in Rifondazione poi nella sinistra senza partito. Mi è sempre stato vicinissimo in tutte le battaglie per il risarcimento per ingiusta detenzione. Gli ho voluto e gli voglio tanto bene”.

Scrive il suo amico Luigi Mascioli: “ho saputo questa triste notizia .. un fulmine a ciel sereno ..sei stato anche se per poco un amico eccezionale, buono e sempre disponibile ..il tuo ricordo rimarrà impresso nel mio cuore per sempre …buon viaggio amico mio .. e guarda dall’ alto i tuoi cari e i tuoi figli che hai sempre amato più di ogni altra cosa …vedevo i tuoi occhi come brillavano quando me ne parlavi…che la terra ti sia lieve”