L’AQUILA: E’ MORTO A 79 ANNI FERNANDO DI PIETRO, “UNA VITA PER IL BENE COMUNE”

L’AQUILA – È venuto all’età di 79 anni Fernando Di Pietro. Ne danno il triste annuncio la moglie Lea Contestabile, il figlio Francesco, la nuora Elena, i nipoti Rocco e Sergio, le sorelle, il fratello, ed i parenti tutti.

Scrive lo storico Walter Cavalieri, suo amico:

“Ci ha lasciati Fernando Di Pietro, il caro “Arcadino” protagonista di tante battaglie per il bene comune. Persona coraggiosa, sempre in prima linea, generosa, intelligente, infaticabile. Ne serberò sempre un piacevole ricordo. Uno dei pochi compagni abituati a chiamarmi affettuosamente “Chevalier”. Riposa in pace, amico mio!”

La cerimonia funebre si terrà oggi 11 giugno 2021 alle ore 11.00 presso il piazzale del cimitero di Pianola.