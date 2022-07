L’AQUILA: E’ MORTO AGOSTINO DEL RE, STORICO DIRETTORE DELLA CNA

L’AQUILA – E’ morto lo storico direttore di Cna, Agostino Del Re, da anni in prima linea per difendere i diritti della categoria degli artigiani e piccoli imprenditori aquilani. Aveva 70 anni. A portarlo via, in pochi mesi, una grave malattia

Dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“A nome della Municipalità e mio personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Agostino Del Re, uomo cortese e di spirito, impegnato da sempre nella vita associativa e politica cittadina. Manager di lungo corso, tra gli incarichi ricoperti, è stato direttore della struttura provinciale della Confederazione nazionale artigianato e piccole medie imprese, un mandato che ha svolto per molti anni con passione, dedizione e spirito di servizio. Apprendo con immenso dolore la notizia della sua prematura dipartita. Ai suoi familiari giunga l’abbraccio della città dell’Aquila”.