L’AQUILA – Lutto nel mondo politico e sindacale: è scomparso a L’Aquila, all’età di 76 anni, Ermanno Giorgi.

Originario di Ascoli Piceno, Ermanno Giorgi è stato della Fim-Cisl metalmeccanici segretario provinciale e regionale. Dal 2004 al 2010 ricoprì il ruolo di Assessore della Giunta Provinciale dell’Aquila con delega al Lavoro, Alle elezioni del 2012, si candidò con l’Api (ex Margherita) nella lista che appoggiava l’allora candidato sindaco Massimo Cialente. Durante quel mandato fu vice presidente del Consiglio comunale.

“A nome della Municipalità e a titolo personale, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Ermanno Giorgi, politico e sindacalista di lungo corso al servizio della comunità aquilana. Già vice presidente del Consiglio comunale nella passata legislatura, nonché assessore provinciale alle politiche del lavoro, dal 2004 al 2010, in tanti ricordano la sua esperienza sindacale per i diritti dei lavoratori dell’Italtel, con la Fim-Cisl metalmeccanici di cui è stato segretario provinciale e regionale. Personalmente conservo il ricordo di una persona garbata e sempre aperta al confronto costruttivo per il bene della comunità. Alla sua famiglia giunga il mio abbraccio affettuoso” così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Commenta Guido Liris, senatore Fdi: “La scomparsa di Ermanno Giorgi rappresenta una perdita profonda per la nostra comunità. Ex presidente del Consiglio comunale, assessore e consigliere, Ermanno è stato un protagonista indiscusso della vita politica dell’Aquila, lasciando un segno tangibile con il suo impegno e la sua dedizione. Ho avuto l’onore di condividere con lui l’esperienza amministrativa nel Consiglio comunale durante il secondo mandato del sindaco Cialente. In quell’occasione ho potuto apprezzarne la serietà, la competenza e la passione con cui affrontava ogni sfida per il bene della città. Il suo ruolo non si è limitato alla politica. Anche nel mondo del sindacato ha saputo distinguersi, lottando con determinazione per i diritti dei lavoratori e per la costruzione di una comunità più equa e solidale. In questo momento di dolore, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia Giorgi, unendomi al loro cordoglio e a quello di tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Ermanno”.

Commenta la consigliera comunale del Pd Stefania Pezzopane, “ Con Ermanno ho vissuto, da Presidente della Provincia, una straordinaria stagione di impegno politico e sindacale. Lo ricordo con immenso affetto. Prima da sindacalista, poi da assessore, una grande amicizia e collaborazione. Lo avevo sentito questa estate ed insieme ci siamo immersi in ricordi di impegno comune. Commozione e sorrisi nel ricordare le pazzie fatte insieme per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle gravi crisi occupazionali della città. Con lui e Celso Cioni entrambi assessori provinciali, decidemmo di vestire i camici dei lavoratori durante il corteo della Perdonanza per rompere l’indifferenza. Nella mia giunta provinciale ha rivestito l’importante ruolo di assessore provinciale al Lavoro. Erano gli anni delle grandi vertenze Italtel, Olit, Lares Tecno e tante altre. Non si è mai risparmiato, non so quante manifestazioni e cortei abbiamo fatto insieme. Momenti indimenticabili, di una bella amicizia, di una fruttuosa collaborazione politica. Grazie Ermanno, riposa in pace. Condoglianze alla famiglia”.