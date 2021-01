L’AQUILA. E’ MORTO FRANCESCO TINARI, DIOCESI IN LUTTO, FATALE INCIDENTE STRADALE DEL 16 DICEMBRE

L’AQUILA – E’ morto Francesco Tinari, già presidente dell’AC diocesana e impegnato in vari settori del laicato cattolico, nel pomeriggio del 1 gennaio, a seguito di un incidente che lo ha visto coinvolto, investito lungo via Leonardo da Vinci, di fronte alla farmacia, il 15 dicembre 2020, per il quale era stato trasportato in gravi condizioni all’Ospedale San Salvatore per vari traumi.

ll Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, si è unito al dolore dell’Azione Cattolica Diocesana, per la perdita di Tinari, già presidente dell’AC diocesana e impegnato in vari settori del laicato cattolico.

Lo ha riferito L’aquilablog.

I rappresentanti delle Aggregazioni Laicali della Diocesi si ritroveranno oggi pomeriggio, 3 gennaio 2021 alle ore 17:20, nella Chiesa di San Pio X al Torrione, per pregare insieme il Rosario per lui e con lui, per la sua famiglia e per il laicato aquilano. Chi non può partecipare in presenza è invitato ad unirsi spiritualmente.

La Presidente dell’Azione cattolica Diocesana, Alessandra Antonacci, ha trasmesso una sua personale testimonianza:

“Una presenza discreta, una fede incrollabile, la capacità di avere cura delle persone, la passione associativa. Questo hanno scritto del nostro amico Francesco Tinari, una delle figure più belle dell’Azione Cattolica della regione Abruzzo Molise, la più significativa e rappresentativa dell’Azione Cattolica Diocesana. Un uomo seriamente impegnato con la sua famiglia, nell’Azione Cattolica, nella Caritas diocesana e in tanti altri contesti ecclesiali aquilani. Con il cuore colmo di tristezza per la sua scomparsa, ringraziamo Dio per averci donato un così autentico testimone del Vangelo. A nome dell’Azione Cattolica Diocesana e personalmente dico “grazie Francesco” per la tua testimonianza di vita…resterai sempre nei nostri cuori”.

Download in PDF©