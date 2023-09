L’AQUILA – E’ morto Giulio Petrilli, 65enne originario di Ortona Dei Marsi, da una vita aquilano, colpito ieri da un’embolia polmonare e ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Avezzano.

Petrilli, ex dirigente di Rifondazione Comunista, portavoce dell’associazione per il diritto al risarcimento per ingiusta detenzione a tutti gli assolti, nel 1980, allora ventenne, venne accusato dai magistrati di essere uno dei capi di Prima Linea. Con la pesantissima accusa di “banda armata” venne arrestato.

L’imputazione gli è costata sei anni di carcere, in un regime simile al 41 bis. Qualche tempo dopo, la tesi dell’accusa viene smontata. Nel 1986 la Corte d’Appello di Milano lo ha assolto e, tre anni dopo, anche la Cassazione ha confermato la sua innocenza. Petrilli da anni si batte per vedere riconosciuti i danni per ingiusta detenzione.

Aveva commentato il suo grande amico Nicola Iannarelli, anche lui ex esponente di rifondazione comunista: “se passi oltre cinque anni della tua vita in un carcere speciale ‘solo perché hai frequentato cattive compagnie’, senza nessun addebito di reato specifico; e poi, una volta venuto fuori, passi un quarto della tua vita a sbatterti con avvocati e tribunali di mezzo mondo cercando e sperando di avere giustizia, è evidente a tutti che prima o poi la vita ti presenta il conto”.

Scrive Adolfo Paravano: “Giulio Petrilli, lui della sinistra extraparlamentare, come si diceva una volta, io del PCI, due schieramenti che si guardavano con amore e odio, e con il segreto desiderio in alcuni di noi di poter stare assieme. Un pezzo della migliore L’Aquila che scompare, una persona a cui ho voluto bene”.