L’AQUILA: E’ MORTO IL GENERALE ROCCHI, IL DOLORE DEI FAMILIARI, IL CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – E’ venuto a mancare a L’Aquila Marcello Rocchi, classe 1955, già generale degli alpini nonché militante di Fratelli d’Italia.

A darne notizia le figlie, Maria Eugenia, Ludovica, Maria Eugenia, Agnese e Maria Beatrice e la moglie Anna.

Questo il loro struggente messaggio: “Con grande dolore e sofferenza nel cuore dobbiamo comunicare a tutti voi che purtroppo papà non è più con noi. Ha lottato come un leone, perché era così che affrontava la vita. Noi lo ricordiamo come un padre saggio, fiero e orgoglioso delle sue quattro bambine; lo ricordiamo come un marito fedele e premuroso; come un fratello, cognato, amico, un fedele presente, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Un militare valoroso, un alpino pronto a dare la sua vita per difendere lo Stato. Non si è mai troppo grandi per ricevere queste notizie e, di certo, noi non lo siamo. Quello che posso dirti, papà, è che noi saremo forti quanto te. Sappiamo che ora sei con nonno e nonna, dopo tanti sacrifici ora puoi finalmente goderti un po’ della loro compagnia. Quello bravo con le parole sei sempre stato tu, io provo solamente ad imitarti, come ho sempre fatto”.

Ad esprimere cordoglio il sindaco dell’Aquila, e commissario provinciale del partito, Pierluigi Biondi, e il presidente del circolo Fdi “Amiternum per Scoppito e l’Alto Aterno, Christian Del Pinto.

“Ricorderemo sempre la sua grande generosità e passione per la politica: originario di Leonessa ma ormai da anni residente nel nostro territorio il generale Rocchi è stato uno dei fondatori del circolo ‘Amiternum per Scoppito e l’Alto Aterno’. Ci lascia un patriota, molto impegnato nella conservazione della memoria e trasmissione alle giovani generazioni delle vicende legate agli esodati istriani, giuliani e dalmati. Ci stringiamo al dolore di familiari, parenti e amici per la scomparsa di Marcello Rocchi” concludono Biondi e Del Pinto.

