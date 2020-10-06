L’AQUILA: E’ MORTO PAOLO GIULIANI, FIGLIO DI PEPPONE RE DEI SALUMI

E’ morto Paolo Giuliani, imprenditore appartenente celebre famiglia di salumieri aquilani, figlio del capostipite Peppone.
I funerali si terranno domani mercoledì 7 ottobre alle 15 alla chiesa di San Vito alla Rivera.
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E’ venuto a mancare stanotte, stava male e ha lottato a lungo contro una grave malattia. Ai suoi cari le condoglianze della redazione di Abruzzoweb