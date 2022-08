L’AQUILA: È MORTO VINCENZO DUNDEE, BOTANICO E ORNITOLOGO DELL’ASSOCIAZIONE 180 AMICI

L’AQUILA – Si è spento Vincenzo Dundee, per tutti Carbò, botanico e ornitologo autodidatta dell’associazione 180 amici dell’Aquila, punto di riferimento vista la sua grandissima competenza per gli amanti della natura.

“Ti ricorderemo così: con gli occhi verso il cielo, a raccontarci qualcosa sull’avifauna e sulle piante che tanto amavi. Se n’è andato oggi uno dei fondatori dell’associazione, membro del Consiglio Direttivo per tanti anni, e sempre attivo all’interno delle nostre attività: ciao Vincenzo”, scrive sul profilo facebook l’Associazione 180 amici.

Lo ricorda così Mattia Fonzi, suo amico: “Una persona di quelle che quando le incroci nella vita pensi ‘che bello, ma allora c’è ancora qualcosa da scoprire’. Una persona speciale. Mi ricordo serate intere di chiacchiere, a CaseMatte o da Matteo. E poi le visite guidate di alberi e uccelli nell’ex manicomio di Collemaggio. Quel posto che l’aveva visto prima vittima e poi artefice del suo destino. Che persona Vincenzo, mancherai tanto a una città che ogni giorno vede sempre più sparire il seme del genio, della stravaganza e della libertà in nome dell’incanalamento normalizzante della piccola provincia”.

Questo è il commosso ricordo di un altro suo amico, Pierpaolo Bucci: “Mi dispiace tanto, davvero tanto per la perdita di Vincenzo Dundee. Sapeva guardare al mondo ancora con meraviglia, e per farlo gli bastava un giro tra gli alberi del castello. Me lo ricordavo a spasso sotto i portici sin da quando ero ragazzo, sempre uguale, non aveva età. Coltissimo senza farlo pesare mai. Ti insegnava tanto, tantissimo al costo di un bicchiere di vino offerto”.