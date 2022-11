L’AQUILA: E’ MORTO VITO BERGAMOTTO, EX ASSESSORE COMUNALE, ZIO DEL SOTTOSEGRETARIO MISE

L’AQUILA – Capoluogo d’Abruzzo in lutto per la morte di Vito Bergamotto, ex assessore comunale, zio del neo sottosegretario del Mise, Fausta Bergamotto e dell’ex consigliere regionale e direttore di Laqtv, Luca Bergamotto.

E’ stato uno stimato imprenditore e un esponente di spicco di Alleanza nazionale.

Dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “a nome della Municipalità e a titolo personale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Vito Bergamotto. Nella sua attività istituzionale la capacità di ascolto della comunità e l’impegno quotidiano per cercare di trovare soluzioni alle sue molteplici istanze sono stati caratteri distintivi che lo hanno accompagnato sia nell’esperienza tra i banchi del Consiglio sia in quelli della giunta comunale. Una costante operosità testimoniata dalle tante attestazioni di stima raccolte tra i cittadini, colleghi di esecutivo e nell’assise civica, dove anche coloro che si trovavano su posizioni politiche differenti da quelle di Bergamotto ne riconoscevano la grande capacità di porre le esigenze della collettività al di sopra delle appartenenze. Ai familiari tutti giungano sincere e sentite condoglianze”.

Scrive l’assessore regionale e senatore Guido Liris: “Vito è stato imprenditore e amministratore di lungo corso, ma per i giovani che, come me, iniziavano l’attività politica dalla militanza, è stato un autentico punto di riferimento che non dimenticheremo mai. Le mie profonde condoglianze all’intera famiglia”.