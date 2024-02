L’AQUILA: E-MOTIVA-MENTE, SUCCESSO PER PRIMO INCONTRO PROGETTO CENTRO STUDI LA META

L’AQUILA – Promozione della crescita personale, raggiungimento degli obiettivi scolastici e non, rafforzamento dell’autostima e miglioramento della comunicazione.

Ieri pomeriggio, all’Aquila, si è tenuto il primo di cinque incontri del progetto E-Motiva-Mente, promosso dall’Associazione Centro Studi La Meta ASP e finanziato interamente dal programma Giving Now dell’azienda multinazionale di semiconduttori Onsemi1.

Questo progetto, risultato primo in Europa, ha coinvolto un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 15 anni.

Il mental coach, Gianluca Bucci, ha guidato il corso, mentre la responsabile del progetto è Claudia Pagliariccio, tra le altre cose consigliere al Comune dell’Aquila.

“In un momento storico in cui il disagio giovanile è al centro delle cronache locali e nazionali, percorsi come quello offerto da Onsemi tramite l’associazione Centro Studi La Meta sono di fondamentale importanza”, scrive in una nota Pagliaricco che esprime l’auspicio “che eventi come questo possano essere replicati, coinvolgendo sempre più giovani nel territorio”.