L’AQUILA: E’ NATO ALESSANDRO, FIGLIO DI ALESSANDRA CORAZZA E GIORNALISTA STEFANO D’ASCOLI

L’AQUILA – Fiocco azzurro in casa di Alessandra Corazza e Stefano Dascoli, giornalista aquilano del quotidiano Il Messaggero.

Con qualche giorno di anticipo è nato infatti Alessandro, il 4 aprile, alle ore 12.14 nella clinica Santa famiglia di Roma.

Ad Alessandra e Stefano gli auguri della redazione di Abruzzoweb.

Ha scritto sul suo profilo facebook papà Stefano: “Hai deciso di sorprenderci, ma d’altronde in questi straordinari nove mesi abbiamo toccato con mano la tua voglia di esserci, di farti sentire, di arricchire la nostra esistenza. Da oggi alle 12.14 sei tra noi, amato Alessandro, ed è onestamente difficile spiegare razionalmente questo ‘disegno’. Io non lo so fare. Ma scorgo nei tuoi occhi vispi e nei tuoi gesti già così dolci tutto il bisogno di vita che abbiamo. E soprattutto sento come battono all’impazzata i nostri cuori innamorati e quasi increduli di fronte a tanta meraviglia. Benvenuto al mondo, piccolo. Cercheremo di crescerti con rispetto, serietà e tanta libertà. Ci nutriremo di te e cammineremo insieme. Sarai sempre circondato dall’amore di noi, delle nostre famiglie, dei nostri angeli”.