L’AQUILA: ECCO IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI COMUNALI

L’AQUILA – La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, terrà due riunioni la prossima settimana. Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.

In particolare, lunedì 11 novembre, alle 11.30 in prima e alle 12 in seconda convocazione, l’organismo esaminerà la proposta di deliberazione riguardante la rettifica decreti di esproprio, retrocessione parziale ed acquisizione di aree utilizzate per la realizzazione delle strade di accesso ai map di Collebrincioni e Onna, con l’integrazione per l’acquisizione di terreni già occupati per l’adeguamento della viabilità in occasione del G8 che si tenne all’Aquila nel luglio 2009.

Martedì 12 novembre, invece, alle 11.15 in prima e alle 11.30 in seconda convocazione (e comunque dopo la conclusione dei lavori della terza commissione, in programma alle 9.30 dello stesso giorno) la commissione sarà chiamata a esprimere il parere su due proposte di deliberazione che riguardano le partecipate comunali. Una è l’atto di indirizzo e controllo nei confronti delle società in questione e nei confronti dell’istituzione Centro servizi anziani per il periodo 2024-2026. L’altra è relativa al nuovo regolamento del controllo analogo sulle società in house.

La seconda commissione consiliare, Gestione del territorio, è stata convocata dal presidente Guglielmo Santella mercoledì 13 novembre, alle 15.30 in prima e alle 15.45 in seconda convocazione.

All’ordine del giorno l’espressione del parere su tre proposte di deliberazioni. Una riguarda un cambiamento di destinazione d’uso per terreni demaniali di uso civico a San Vittorino, l’altra l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di due loculari al cimitero di Bagno e l’altra ancora i lavori per la ristrutturazione dell’edificio ex Ipab tra piazza Palazzo, via Marrelli, via Cavour e via Sallustio, di proprietà dell’Azienda servizi alla persona n. 1 dell’Aquila. Tutte le sedute si terranno nella sala delle commissioni della residenza municipale di Palazzo Margherita.