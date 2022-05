L’AQUILA, ECCO LA NUOVA VILLA COMUNALE: TERMINATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO

L’AQUILA – Al termine dei lavori di riqualificazione, durati 90 giorni, è stato riconsegnato alla comunità il parco della Villa Comunale alla presenza di rappresentanti della Municipalità aquilana.

Gli interventi, per un costo complessivo di circa 100 mila euro, hanno riguardato la piantumazione di nuovi alberi, piante ed essenze arboree (circa 1.600 nel complesso), realizzazione del nuovo impianto di irrigazione in tutte le diciassette aiuole, sistemazione di camminamenti e pavimentazione nonché del prato e di tutte le aree verdi presenti nell’area.

“Quello sulla Villa Comunale è uno dei molti interventi per la valorizzazione del verde urbano operati dall’amministrazione comunale che, nel corso di questi anni , ha investito una somma importante, pari a 1,2 milioni di euro per la realizzazione di nuovi parchi o riqualificazione di quelli esistenti. Uno sforzo che ha consentito al Comune dell’Aquila di essere inserito nel 2021 dal Sole24Ore al terzo posto in Italia per aree verdi attrezzate per i bambini”, commenta il sindaco Pierluigi Biondi.