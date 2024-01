L’AQUILA: EDIFICIO SCOLASTICO “I MAGGIO”, PARTONO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DOPO MORTE TOMMY

L’AQUILA – Sono iniziati questa mattina i lavori demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “I Maggio” in via Salaria Antica Est, nel quartiere di Pile, all’Aquila. Al suo posto sorgeranno una scuola per l’infanzia in grado di ospitare fino a 120 bambini, di cui 60 per le due sezioni dell’infanzia e 60 dell’asilo nido.

A comunicarlo è il Comune dell’Aquila.

L’importo degli interventi sulla struttura che risale a prima del 1980, dal quadro economico di 3,3 milioni complessivi con fine lavori prevista a novembre 2025, è stato finanziato nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del Pnrr con il progetto ‘Futura-La scuola per l’Italia del domani’.

Il nuovo polo scolastico si svilupperà su due livelli del tutto indipendenti e sarà strutturato in maniera ottimale rispetto alle esigenze della didattica, nel rispetto delle normative vigenti in tema di istruzione, sicurezza ed efficientamento energetico.

Il 18 maggio del 2022, nel giardino della scuola dell’infanzia si schiantò una Volkswagen Passat che travolse e ferì cinque bambini, tra cui il piccolo Tommaso “Tommy” D’Agostino, di quattro anni, che morì.

Lo scorso anno, il pm titolare dell’inchiesta Stefano Gallo ha chiuso le indagini contestando ai quattro indagati l’accusa di omicidio colposo aggravato dalle lesioni procurate agli quattro bambini feriti. Gli indagati sono Radostina Zhorova Balabanova, 39 anni di origini bulgare da anni all’Aquila, che aveva parcheggiato la Passat, per riprendere da scuola i due figli gemelli, nel tratto che conduceva all’area giochi, lasciando a bordo il terzo figlio di 11 anni; Monia Lai, 48 anni, dirigente scolastica della struttura per l’Infanzia; Bruno Martini, aquilano di 60 anni, responsabile del servizio prevenzione dell’istituto comprensivo “Mazzini” di cui fa parte la scuola dell’infanzia di Pile, e Antonello Giampaolini, anche lui aquilano di 60 anni, responsabile del settore edilizia scolastica del Comune dell’Aquila e direttore dei lavori nell’appalto del complesso scolastico.