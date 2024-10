L’AQUILA: “ELETTROAQUSTICA” AL CONSERVATORIO “A.CASELLA”, AL VIA LA NONA EDIZIONE

L’AQUILA – Concerti, workshop, performance, incontri di studio e cultura, arte del suono e musica contemporanea.

Sono alcuni degli appuntamenti che animeranno l’Auditorium Paper Concert Hall del Conservatorio di Musica “A. Casella” dell’Aquila che inaugura mercoledì 9 ottobre la nona edizione di “elettroAQustica”, rassegna di arti sonore ed intermediali, a cura del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie.

Giunta alla sua nona edizione, la rassegna, in programma fino all’11 ottobre, propone grande varietà di eventi e si distingue come una piattaforma di ricerca artistica, innovazione e disseminazione delle nuove forme espressive legate alla musica elettroacustica e alle arti del suono.

Il programma porterà a L’Aquila autori e interpreti di spicco della scena nazionale e internazionale, promuovendo un vivace scambio culturale e artistico.

Il coordinamento artistico e scientifico di elettroAQustica è di Maria Cristina De Amicis, Agostino Di Scipio e Alessio Gabriele.

Di seguito la nota completa con il programma.

Invariata rispetto alle precedenti edizioni, la formula della rassegna propone concerti con opere originali di giovani studenti e compositori affiancate a capolavori del repertorio storico della musica elettronica, mettendo in evidenza l’evoluzione e l’innovazione costante del settore e favorendo un dialogo fra generazioni di artisti e ricercatori.

Di sicuro interesse per la platea di studenti e amanti delle tecnologie musicali i workshop dedicati alla divulgazione delle esperienze della ricerca artistica. Questi eventi approfondiscono il valore della creazione sonora e dei processi di innovazione nella musica contemporanea, offrendo un’analisi critica delle tendenze più avanzate e delle metodologie emergenti nel settore.

Primo appuntamento in programma mercoledì 9 ottobre alle 20:00 con la performance conclusiva del progetto multidisciplinare e performativo Sound Thinkin’, che coinvolge gli studenti del Conservatorio promuovendo il dialogo tra diversi ambiti della pratica musicale intorno al concetto di suono. Iniziato lo scorso febbraio e curato da Tellkujira (Stefano Calderano, Francesco Diodati, Ambra Chiara Michelangeli, Francesco Guerri) e Marco Fiorini (Ircam), con la collaborazione dei dipartimenti di Musica e Nuove Tecnologie [meAQ] e Musica jazz, il percorso è incentrato sull’improvvisazione musicale con l’ausilio di agenti informatici co-creativi.

Giovedì 10 ottobre giornata interamente dedicata alle opere del repertorio storico elettroacustico presentate anche attraverso elementi innovativi che disegnano nuove relazioni tra interprete e ambiente ridefinendo un accadere sempre nuovo. Il concerto, frutto della collaborazione con il LEAP Laboratorio di Elettroacustica Permanente, prevede l’esecuzione di brani di Luigi Nono, Domenico Guaccero, Michelangelo Lupone e LEAP.

L’ultima giornata, dedicata alle produzioni originali della Scuola di Musica Elettronica dell’Aquila, offrirà uno spazio di creatività e innovazione sonora ai giovani protagonisti.

Fondata nel 1970 da Franco Evangelisti, pioniere della Musica Elettronica internazionale, la Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio dell’Aquila ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della musica elettroacustica e nell’introduzione di pratiche intermediali in ambito compositivo. Grazie anche alla figura di Michelangelo Lupone, la Scuola ha promosso una forte innovazione negli anni ’80, rinnovandosi ulteriormente con l’attuale configurazione accademica, in linea con le direttive dell’AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale). Oggi la Scuola non si limita a fornire una formazione artistica e tecnica di alto livello, ma incentiva anche la ricerca interdisciplinare, la produzione e la diffusione delle arti sonore. ElettroAQustica rappresenta un momento cruciale di questo percorso, offrendo agli studenti un ruolo di primo piano: non solo come protagonisti delle performance, ma anche come responsabili della produzione tecnica e della creazione artistica degli eventi.

L’obiettivo principale della rassegna è far conoscere le tendenze contemporanee e gli strumenti innovativi che arricchiscono le forme dell’ascolto e aprono nuove possibilità di condivisione creativa, immaginando nuovi scenari per le arti del suono. Il programma si arricchisce inoltre della presenza di ospiti di rilievo, che portano a L’Aquila il meglio della scena musicale elettroacustica nazionale e internazionale.

Gli eventi si svolgeranno presso l’auditorium Paper Concert Hall del Conservatorio e saranno a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Su elettroaqustica.it tutte le informazioni sul programma e gli approfondimenti.