L’AQUILA, ELEZIONI ASBUC PAGANICA-SAN GREGORIO: PETROCCO INVITA CITTADINI A VOTARE, “E’ DEMOCRAZIA”

L’AQUILA – “Invito i nostri concittadini ad andare al voto, perché si tratta di esprimersi per il futuro del nostro territorio”: questo l’appello di Domenico Petrocco, che insieme a Federico Ricci e Massimiliano Pieri compone la lista numero 1 delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l’Amministrazione separata degli usi civici – Asbuc – delle frazioni aquilane di Paganica e San Gregorio, con voto riservato ai residenti delle due frazioni aquilane domenica 28 aprile dalle ore 9 alle ore 20, presso il seggio della scuola elementare di Paganica, con necessità di esibire la sola carta di identità.

“Il nostro programma – continua Petrocco – è chiaro e guarda al di là dell’ordinario che certamente è pure importante. C’è bisogno di dare un segnale forte, di proiettare questo territorio verso il futuro, per evitare lo spopolamento attraverso il lavoro e la programmazione”.

Tra i punti del programma della lista 1, “Innescare sinergie interistituzionali per la concretizzazione di progetti di ampio respiro e che necessitano di adeguata programmazione, quali ad esempio la sentieristica di media montagna, i percorsi pedonali ‘fluviali’, il parco agricolo, l’abbattimento selettivo della fauna selvatica, invasi da utilizzare per usi irrigui e per esigenze di protezione civile, l’incremento razionale dei punti di abbeveraggio in alta montagna, incremento della sicurezza percepita sia nei centri abitati che nei luoghi sensibili – ad esempio i parcheggi adiacenti ai cimiteri – attraverso la realizzazione di un impianto di videosorveglianza tecnologicamente avanzato”.

Inoltre, è necessario “sostenere la ripresa del territorio attraverso il reperimento delle risorse necessarie per consentire, nel rispetto dei contesti ambientali, la creazione di nuove imprese e il consolidamento di quelle esistenti, in particolare nel settore agro-silvo-pastorale nonché in quello agrituristico”. “Mi auguro che sia un’elezione partecipata – conclude Petrocco –. La democrazia ci consente di esprimerci, sono occasioni che non vanno sprecate”.