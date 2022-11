L’AQUILA, ELEZIONI CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI: PANZONE PRESIDENTE, MARCANIO VICE

L’AQUILA – Primo incontro dell’anno della consulta degli studenti della provincia dell’Aquila, nella quale si sono riuniti tutti i rappresentanti.

“I rappresentanti di tutti gli istituti provinciali hanno partecipato con entusiasmo alla prima riunione in presenza dall’inizio della pandemia, presso una sala dell’istituto IIS Amedeo D’Aosta dell’Aquila, proponendo numerosi progetti, nella speranza di poter collaborare con la Provincia e con la Regione”, si legge in una nota.

Nella mattinata si sono anche svolte le elezioni del presidente e del vicepresidente, che vedono rispettivamente eletti come presidente l’aquilano Sergio Panzone, dell’IIS Da Vinci-Colecchi, e alla carica di vice presidente la marsicana Rina Marcanio.

“Grazie alla collaborazione dell’USR Abruzzo, Ambito territoriale AQ e della referente provinciale, la professoressa Raffaella Peroni, l’assemblea si è svolta con il pieno rispetto delle linee guida nazionali per le consulte e del regolamento interno delle stesse”, si legge ancora nella nota.

“Vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno votato me alla carica di presidente – commenta Sergio Panzone – ma non posso non esprimere un pensiero a tutte le studentesse e gli studenti che tutti i giorni fanno si che il proprio impegno renda eccellente il sistema d’istruzione, facendo diventare alcune scuole, fiore all’occhiello, esempio per tutta l’Italia”.

“Inoltre tengo a precisare che tutte le promesse fatte pre-elezione saranno trasformate in fatti, privilegiando gli studenti che si trovano in gravi difficoltà economiche e favorendo lo sviluppo di tutte le scuole della provincia, facendo sì che la Consulta Provinciale, e tutti i suoi membri abbiano un effetto impattante per l’intero concetto di scuola”.