L’AQUILA – Il settore Bilancio del Comune dell’Aquila rende noto che sono in pagamento i compensi per i presidenti e gli scrutatori dei seggi, attivati domenica 25 settembre per le elezioni politiche.

Gli interessasti possono ritirare le somme in qualsiasi filiale della Bper in caso abbiano chiesto il pagamento per cassa, mentre troveranno gli importi previsti sul conto corrente se hanno optato per l’accredito.