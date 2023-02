L’AQUILA: ELEZIONI ORDINE AVVOCATI, LA LISTA DELLA LEOPARDI SBARAGLIA IL CAMPO. SCONFITTO CAPRI

L’AQUILA – Il consiglio dell’Ordine degli avvocati aquilano si tinge di rosa: la lista più votata alle elezioni per il rinnovo delle cariche che ha preso sei posti su undici nel direttivo è quella guidata da Luisa Leopardi, (nella foto) la più votata in senso assoluto è stata Francesca Bafile della sua stessa lista e le donne in consiglio sono in maggioranza 6 su 11.

Il nuovo presidente dell’Ordine, a oltre 100 anni dalla sua istituzione, sarà a meno di colpi di scena, per la prima volta una donna. La prossima settimana si riunirà il direttivo e dovrebbe essere Leopardi la presidente visto che nel direttivo conta sei voti su 11.

Nella votazione di ieri, il cui spoglio è finito a mezzanotte, sono stati eletti nel direttivo Francesca Bafile con 283 voti, seguita dal presidente uscente, Maurizio Capri con 244 voti, poi Francesco Rosettini e Diego Biasini con 209 voti, Andrea Filippi De Santis con 189 voti, Luisa Leopardi (187), Donatella Tiberio (181), Federico Cinque (170), Sabrina Altamura (144), Stefania Pastore e Caterina Vignini (142). Il direttivo resterà in carica 4 anni.

Questi, inoltre, i candidati non eletti: Donatella Boccabella, 133 voti, Amedeo Ciuffetelli (126), Massimo Manieri (108), Massimiliano Venta (100), Carlo Cobianchi (78), Gianluca Museo (75), Fabrizio Chiodi (6).

Chiodi, Museo e Manieri hanno partecipato alle votazioni senza aderire a nessuna delle due liste principali capitanate da Leopardi e Capri.

I votanti sono stati 437 e il presidente del seggio è stato l’avvocato Carlo Peretti , ex presidente dell’Ordine, che ha tenuto a ricordare la figura del compianto collega Vincenzo De Benedictis.

Eletto anche il comitato delle pari opportunità che sarà formato da Clorinda Delli Paoli, che lo presiederà, Fiorella Fischione, Marianna Antonelli, Gianluca Racano, Simona Badia, Federica Foglietti, Andrea Nucciarelli, Angela Sollecchia.