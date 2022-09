L’AQUILA: ELEZIONI POLITICHE, PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE ELENCO DEGLI SCRUTATORI

L’AQUILA – La Commissione elettorale ha provveduto alla designazione degli scrutatori per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. L’elenco delle persone nominate, sia in ordine alfabetico che in ordine di seggio, con il rispettivo numero della sezione elettorale di assegnazione e la sua dislocazione, è pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila a questo link: Comune dell’Aquila – Elezioni politiche 2022.

Gli scrutatori potranno ritirare le nomine nei seguenti giorni: lunedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30 e sabato dalle 9.00 alle 13.00, presso l’ufficio Messi in Via Roma n. 207/A, L’Aquila.

Si ricorda, inoltre, che entro giovedì 22 settembre i cittadini interessati a sostituire i presidenti di seggio potranno comunicare la propria disponibilità, anche se non iscritti all’apposito albo istituito presso la Corte d’Appello dell’Aquila, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale nella sezione dedicata alle elezioni politiche 2022.

Il modulo dovrà essere consegnato a mano agli uffici comunali in via Roma 207/A (nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e martedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30) oppure spedito per posta elettronica all’indirizzo [email protected] o tramite servizio postale, allegando copia del documento di identità.

Nella comunicazione gli interessati dovranno dichiarare se in precedenti elezioni gli stessi abbiano svolto funzioni di presidente, segretario o scrutatore. In caso di nomina, il presidente dovrà scegliere, tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di L’Aquila, una persona di sua fiducia in possesso del diploma di scuola media superiore per lo svolgimento delle funzioni di segretario.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet del Comune a questo indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina2034_elezioni-politiche-2022.html o rivolgersi all’Ufficio elettorale ai seguenti numeri telefonici: 0862 645724 – 0862 645727 per gli scrutatori e 0862 645729 – 0862 645892 per i presidenti di seggio.

[mqf-scorrimento]