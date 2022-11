L’AQUILA: EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE, OK DEL COMUNE A CORSI DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE

L’AQUILA- La Giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore alla Protezione Civile Fabrizio Taranta, ha dato il via libera a un progetto educativo finalizzato alla sensibilizzazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’Aquila sui rischi naturali legati al territorio e sui comportamenti corretti da tenere in caso di emergenza.

“Insieme con il laboratorio di geologia e radioprotezione del dipartimento Mesva dell’Università dell’Aquila, la Protezione Civile del Comune dell’Aquila torna nelle scuole con un’iniziativa che negli anni passati ha visto un’ampia partecipazione, con circa 1600 studenti e insegnanti l’anno” spiega Taranta. “Scopo del progetto è educare i bambini alla cultura della protezione civile, per renderli in futuro cittadini consapevoli non solo delle situazioni di pericolo, ma anche degli strumenti di prevenzione, soprattutto in caso di terremoto, in modo che essi stessi possano diventare divulgatori del messaggio sulle buone pratiche di protezione civile anche nelle loro famiglie” conclude l’assessore.