L’AQUILA: “EMOTIVAMENTE”, AL VIA INCONTRI PERCORSO DI CRESCITA PER I RAGAZZI

L’AQUILA – Favorire la crescita emotiva e personale di 20 ragazzi tra i 12 e i 15 anni.

Questo l’obiettivo degli incontri del progetto “Emotivamente”, promossi dall’associazione Centro Studi La Meta dell’Aquila e interamente finanziati dal programma Giving Now dell’azienda multinazionale di semiconduttori onsemi.

“Il mondo dei giovani è sempre più competitivo e stressante, con pressioni e sfide che possono incidere negativamente sulle prestazioni scolastiche e sportive. Per affrontare al meglio queste sfide, è fondamentale fornire loro gli strumenti e il supporto adeguati: volontà, ambizione, coraggio, perseveranza e diligenza. Attraverso questo percorso, i ragazzi impareranno a gestire lo stress, ad incrementare la fiducia in se stessi, a controllare le emozioni e ad aumentare la concentrazione e la motivazione”, si legge in una nota.

Claudia Pagliariccio, responsabile del progetto, nonché consigliere comunale, sottolinea l’importanza dell’evento: “Ringraziamo Onsemi per aver contribuito a questo momento formativo. Insieme possiamo supportare i ragazzi nel diventare la migliore versione di se stessi. Ci auguriamo che il progetto li possa aiutare ad affrontare le sfide della vita con maggiore serenità e consapevolezza”.

Il professional coach, Gianluca Bucci, originario dell’Aquila e amministratore presso Accademia Italiana Soft Skills, visto il successo dei primi due incontri condotti sul tema degli obiettivi scolastici, si è reso disponibile ad aprire al pubblico giovanile (rispettando la fascia d’età 12 15 anni) i successivi incontri del 18 aprile, 9 maggio e 6 giugno 2024 che si terranno nei locali dell’Associazione Centro Studi La Meta in via Saragat 50 (L’Aquila).

Per prenotare il posto sarà sufficiente mandare una email all’indirizzo: [email protected]