L’AQUILA: ENNESIMO INCIDENTE STRADALE CAUSATO DALLE ROTAIE DELLA METRO DI SUPERFICIE, UN FERITO

L’AQUILA – Ancora un incidente all’Aquila causato dalle rotaie della mai realizzata metropolitana di superficie in via di lento e costosissimo smantellamento. Nei giorni scorsi, un cittadino aquilano è rimasto ferito dopo essere caduto a bordo della sua bicicletta in Via Lorenzo Natali, sul rettilineo dell’ospedale “San Salvatore”.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Al ciclista, che si è schiantato di testa, per fortuna protetta dal casco, contro il guardrail, e che ha riportato alcune escoriazioni, dopo i controlli nel vicino pronto soccorso sono stati dati otto giorni di prognosi.

Si tratta, lamenta più di un cittadino, di una situazione diventata ormai insostenibile, vista la pericolosità rappresentata dalle rotaie che oltretutto è aggravata dalle già pessime condizioni delle strade del capoluogo abruzzese – comprese quelle nei pressi dell’ospedale – e dalla imprevedibilità delle dinamiche che possono causare gli incidenti stradali. (red.)