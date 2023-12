L’AQUILA: ENRICO MACIOCI E MARCO GUZZI, INCONTRO ALL’AUDITORIUM ANCE CON “LETTERATURA E RIVOLUZIONE”

L’AQUILA – Oggi, venerdì 1° dicembre alle ore 18 a L’Aquila, all’auditorium dell’Ance (Via Alcide De Gasperi n.60), spazio ad un incontro con il celebre poeta, filosofo e conduttore radiofonico Marco Guzzi, fondatore della Associazione “Darsi pace”.

Il titolo dell’incontro è “Letteratura e rivoluzione. La scrittura della nuova umanità”. Marco Guzzi dialogherà con lo scrittore aquilano Enrico Macioci. A moderare l’incontro sarà Andrea Bellaroto.

Nel corso dell’incontro, verrà trattato, tra gli altri, il problema dello “stato perennemente emergenziale della nostra società”, come spiega Macioci.

“Pandemia, guerra, questione climatica si accavallano – spiega ancora lo scrittore – in una ‘cornice’ che è nei fatti un recinto, una prigione, in cui il ruolo dell’intellettuale si rivela, purtroppo, organico al sistema. Non più cane da guardia del potere, ma omologato al discorso dominante, a una visione pubblicitaria e mercantile”.