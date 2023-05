L’AQUILA: ENTRA NEL VIVO “RINASCI CON LO SPORT”, 70 EVENTI E CENTO SOCIETA’ COINVOLTE

L’AQUILA – Dopo il primo evento che ha già richiamato centinaia di presenze da tutta Italia – l’Hip hop Festival alla sua 14esima edizione – e alla vigilia dei campionati mondiali di break dance dai quali ci si aspetta di replicare il successo dello scorso anno quando arrivarono in città 500 atleti da 30 nazioni, entra nel vivo il progetto “Rinasci con lo sport – promuovere L’Aquila con lo sport 2023” finanziato dal Comune che si inserisce sull’onda lunga della Città europea dello Sport 2022 con l’obiettivo di proseguire nella promozione dello sport non solo sotto il punto di vista agonistico ma anche sociale e di aggregazione.

Anche quest’anno sono circa 70 gli eventi, tra cui alcuni di caratura internazionale che coinvolgeranno le oltre cento associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio.

“La risposta all’avviso di manifestazione di interesse che abbiamo lanciato a marzo per la creazione di un cartellone di eventi sportivi, ludico ricreativi volti a promuovere la cultura sportiva, incentivare la pratica motoria in genere e valorizzare le bellezze turistiche dell’Aquila, è stata più importante di quanto ci aspettassimo”, afferma l’assessore comunale allo Sport Vito Colonna. “Il comitato organizzatore che abbiamo costituito ad hoc – e di cui ringrazio tutti i componenti – si è messo subito a lavoro esaminando tutti i progetti presentati e selezionando i migliori da sostenere”.

“Con ‘Rinasci con lo sport’ il Comune offre l’opportunità ad Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, altri Enti ed organismi, Ufficio scolastico regionale di avere un sostegno per l’organizzazione di iniziative ed eventi di carattere sportivo in città e nelle frazioni”, spiega Francesco Bizzarri, presidente del comitato. “Era importante non disperdere il lavoro fatto nel 2022 che ci ha portato ad avere importanti riconoscimenti per la qualità e la quantità di eventi promossi”.

Il ricco calendario, che prevede manifestazioni agonistiche e non, mostre fotografiche ed esposizioni dedicate allo sport, convegni, seminari, conferenze in materia sportiva e progetti di attività motoria-sportiva a tutti i livelli e per tutte le fasce di età, momenti educativi, formativi, sociali e dell’inclusione e dell’integrazione, animerà l’intero