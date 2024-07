L’AQUILA: ERA EVASO DAI DOMICILIARI, INSEGUITO E PRESO IN MEZZO ALLA FOLLA IN CENTRO

L’AQUILA – Non è andato a buon fine il tentativo di evasione di un ragazzo di origini straniere che dopo essere stato riconosciuto dai carabinieri si è dato alla fuga a piedi. Ne è scaturito un inseguimento tra le vie del centro storico particolarmente affollate. Lo si apprende da una nota istituzionale della polizia locale.

È quanto accaduto nella serata di ieri in pieno centro nel capoluogo. Il tentativo di fuga è terminato nella piazza antistante la basilica di San Bernardino dove il fuggitivo per sua sfortuna è stato braccato dagli agenti della Polizia Locale che in quel momento si trovavano in servizio in quella zona i quali sono riusciti a bloccarlo e successivamente ad ammanettarlo in ausilio ai militari in borghese. Il giovane è stato così tratto in arresto con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.