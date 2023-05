L’AQUILA: ERBA ALTA E SICUREZZA AL PALO, NUOVO APPELLO PER PARCO BEATO VINCENZO E PIAZZA ITALIA

L’AQUILA – Mentre la pioggia si concede un po’ di pausa prima di ricominciare a tormentare il territorio e di vietare alla primavera di sbocciare prima che arrivi l’estate, al Parco Beato Vincenzo e in Piazza Italia, all’Aquila, nel popoloso quartiere di Santa Barbara, bambini, giovani e anziani ne approfittano per godersi qualche ora che abbia uno spicchio di sole come amico, ma purtroppo in un’area che si appresta ad essere quasi totalmente coperta dall’erba alta e con il miraggio di barriere protettive che diano sicurezza a chi quest’area frequenta non soltanto in maniera assidua.

Una sicurezza chiesta più volte, attraverso AbruzzoWeb.it, soprattutto da diversi genitori che portano qui a far giocare i figli piccoli, o che lasciano questi ultimi in compagnia dei nonni a due passi, tra l’altro, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Via del Beato Cesidio.

“L’estate è alle porte – dicono a questo giornale – ma di lavori per mettere in sicurezza quest’area non se ne vedono. Gli appelli lanciati all’amministrazione comunale non hanno ricevuto risposta. Speriamo, allora, che in questo silenzio i settori comunali preposti siano al lavoro per evitare che qualche automobile finisca sul parco e sulla piazza. Come abbiamo detto in ogni occasione, non vogliamo che sia una tragedia a far partire dei lavori assolutamente necessari”.

“In questa città siamo ancora in lacrime per la morte del piccolo Tommaso D’Agostino – concludono – avvenuta il 18 maggio dello scorso anno alla Scuola dell’Infanzia Pile I° Maggio. La sicurezza occorre per prevenire certe tragedie, non va nominata quando è troppo tardi”. (r.s.)