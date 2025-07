L’AQUILA: ERNESTO MARIA RUFFINI PRESENTA IL LIBRO “PIU’ UNO, LA POLITICA DELL’UGUAGLIANZA”

L’AQUILA – Ernesto Maria Ruffini presenta il libro “Più Uno”.

L’appuntamento è per domani, venerdì 18 luglio, alle ore 17:30 all’Aquila con Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate dal 2015 al 2024, autore del libro Più Uno, edito da Feltrinelli.

La presentazione si terrà nella splendida cornice del cortile di Palazzo Benedetti, in via Sassa 15 (angolo piazza San Biagio), e vedrà la partecipazione di Americo Di Benedetto in un “colloquio” che mira a offrire “un contributo al dibattito politico in un momento di allontanamento dalla politica attiva e di sfiducia verso il futuro”, si legge in una nota.

Più Uno è un libro che invita all’azione, un richiamo all’importanza di compiere il primo passo verso un impegno sociale condiviso. Attraverso un resoconto che intreccia storia, aneddoti personali e riflessioni da uomo delle istituzioni, Ruffini ci invita a riscoprire il valore della democrazia come strumento di crescita collettiva.

Noi crediamo che la politica non debba essere vista come un terreno di divisioni, ma come uno spazio di dialogo e collaborazione tra individui che possano fare la differenza. Solo così la democrazia può contrapporsi ai rischi del populismo e dell’individualismo.

Più Uno è anche una piattaforma [www.piu.uno] che raccoglie spunti, bisogni e proposte di chi, pur desiderandolo, non riesce a trovare un posto e, a volte, la forza di credere in un futuro migliore per il nostro Paese.

Da poche settimane, infatti, Ruffini ha lanciato in tutta Italia i Comitati Più Uno, promotori di partecipazione politica, di discussione e di voto consapevole. In pochissimi giorni, i comitati attivi hanno superato quota cento e in Città è attivo il “Comitato L’Aquila 1”.