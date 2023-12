L’AQUILA: “ESCREMENTI UMANI DAVANTI ALLE CASE DEL CENTRO”, LA DENUNCIA DEI RESIDENTI

L’AQUILA – “Un maleducato ha defecato in un vicolo del centro, più precisamente su Via degli Albanesi (incrocio con Via Rustici), usando i volantini pubblicitari come carta igienica, poi gettati davanti alle porte delle abitazioni, e nessuno se ne cura. Uno scempio da terzo mondo”.

A denunciarlo un lettore di AbruzzoWeb che lamenta l’ennesimo episodio di degrado ed inciviltà nel centro storico del capoluogo regionale.

“Abbiamo segnalato il caso alla Asm diverse volte, e come me anche altri residenti. Non sono neanche venuti”.