L’AQUILA: ESORDIO SCOPPIETTANTE PER LA CONFRATERNITA BALLA CHE TE PASSA

L’AQUILA – Esordio di stagione scoppiettante per la Confraternita Balla che te passa dell’Aquila nella settima edizione della Festa d’autunno, ospitata allo Chalet dell’Arcobaleno sulla via Mausonia.

La Confraternita, gruppo sociale e culturale fondato nel 1999, sta celebrando il 25° anno di attività – già impreziosito dalla pubblicazione di un libro di oltre 230 pagine a colori, acquisito anche al patrimonio della biblioteca regionale “Salvatore Tommasi” – e un altro tassello è stato posizionato con la prima esecuzione del nuovo inno ufficiale del gruppo, musicato dal maestro Vincenzo Guglielmi su parole del presidente, Umberto Pilolli.

La melodia è stata ben presto padroneggiata dai confratelli che l’ascoltavano per la prima volta, e il canto è stato accompagnato dal ballo, un vivace hully gully che ha reso onore al titolo “Balla che te passa”.

La serata è stata caratterizzata anche da una novità assoluta: l’affidamento da parte del direttivo di cinque “missioni” ad altrettanti confratelli che hanno aperto in diretta le schede in busta chiusa vidimate dal segretario a vita, Enrico Barigelli, affiancato da Gianfranco Giardi come garante.

Le missioni dovranno essere svolte entro il 31 ottobre prossimo, quando la Confraternita si riunirà di nuovo per la festa di Halloween. Per questo esordio sono stati scelti gli eletti in carica di Sant’Agnese, patrona della maldicenza e delle malelingue, nonché il Priore dell’anno precedente.

Di seguito, il presidente Pilolli e il ritrattista e cineoperatore del gruppo, Claudio Ferroni, hanno dilettato la platea con una serie di mirabolanti numeri di prestidigitazione che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Inoltre, in base ai numeri di tessera associativa sorteggiati sono stati selezionati i vincitori di una serie di premi messi in palio per la serata.

Il menù della conviviale è stato orchestrato con consumata abilità dall’oste Vittorio Nuvolone, titolare della struttura abituale cenacolo di Balla che te passa.