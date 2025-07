L’AQUILA – Attimi di terrore per una rudimentale bomba carta esplosa questa mattina intorno alle 3 non lontano dal Dipartimento di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila, nella zona di San Basilio. La bomba, secondo quanto si è appreso, era posta vicino alle scalette che collegano viale Nizza a viale Ovidio dove si trova anche il Circolo tennis. Non ci sono feriti.

I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e hanno confermato che l’esplosione dell’ordigno ha causato danni a un muretto ma, per fortuna, niente di più, anche se si tratta di un episodio comunque inquietante. Sul posto, che è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, è arrivata in forze la polizia di Stato con carabinieri e polizia locale. Panico tra i residenti svegliati dal boato: da quelle parti si trova anche il convento delle suore di clausura. La foto è stata fornita da Gianfranco Cocciolone.

in aggiornamento.