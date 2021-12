L’AQUILA, ESTRATTO IL BIGLIETTO VINCENTE DELLA LOTTERIA “UNA MAGLIA PER LA VITA”

L’AQUILA – È stato estratto stamattina il biglietto vincente della lotteria “una maglia per la vita”. Il fortunato possessore del biglietto numero 000225 si è aggiudicata la maglia della nazionale italiana femminile di rugby autografata da tutte le atlete azzurre nonché dall’allenatore Andrea Di Giandomenico. Alla presenza del presidente del onsiglio comunale, Avv. Roberto Tinari, del dott. Mauro Pansini, già vice questore aggiunto presso la locale procura della Repubblica, del presidente e del segretario amministrativo della Onlus cittadina, Giorgio Paravano e Ugo Di Rocco, Alessia Masciocchi, funzionaria del consiglio dell’ordine dei medici della provincia dell’Aquila ha estratto tra gli oltre 250 tagliandi venduti il biglietto vincente.

Il possessore del tagliando 000225 potrà ritirare l’ambíto premio presso la sede dell’Aquila per la vita in via Giovanni Gronchi, 16, (Nucleo Industriale Pile) previo appuntamento telefonico (+39 330 551 653).

I fondi raccolti con la lotteria saranno utilizzati dall’Aquila per la vita, come sempre, per sostenere le attività dell’ospedale San Salvatore.