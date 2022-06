L’AQUILA, “EVVIVA GLI ALPINI”: FESTA CON I BAMBINI SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DEL TORRIONE

L’AQUILA – “Evviva gli Alpini……eccoli arrivano gli Alpini”.

Oltre 250 bambini, tra infanzia e primaria della scuola del Torrione, all’Aquila, hanno accolto ieri mattina dei giovani alpini nel loro Istituto.

Un appuntamento atteso e organizzato nei giorni scorsi dalle maestre della scuola aquilana che hanno lavorato con i bambini sul significato della Patria e della giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.

Ai piccini della materna l’arduo compito di imparare l’Inno di Mameli a memoria, per i più grandi della primaria, oltre al Canto degli Italiani, un po’ di storia, un lavoro sui valori della patria e sui i diritti che hanno esposto questa mattina alle penne nere presenti in cortile. A tutti è stata consegnata una bandierina col tricolore sventolata con gioia al grido “Viva l’Italia!!”.

“E’ stato emozionante per noi ma soprattutto per loro – dicono le mastre del Torrione – vedere dei bimbi così piccoli cantare e leggere dei pensieri tanto profondi ha commosso tutti noi”. Soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dalla dirigente dell’Istituto Antonella Conio.