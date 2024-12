L’AQUILA: EX ASILO VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, LOCALI ASSEGNATI A CENTRO SOCIALE ANZIANI “SAN BASILIO”

L’AQUILA – Sarà il Centro sociale anziani “San Basilio” a gestire alcuni locali, situati al piano terra della struttura, dell’ex asilo nido di viale Duca degli Abruzzi.

A consegnare le chiavi degli spazi, questo pomeriggio, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega al Patrimonio, Vito Colonna, nel corso di una breve cerimonia a cui ha preso parte anche il segretario regionale Spi-Cgil, Antonio Iovito, insieme al segretario provinciale dell’Aquila, Umberto Trasatti.

Due milioni e 520mila euro l’importo complessivo dei lavori di ristrutturazione e consolidamento dell’immobile, di cui 520mila donati dallo Spi, l’organizzazione che riunisce tutti i pensionati, le pensionate e le persone anziane aderenti alla Cgil, dopo il sisma del 6 aprile 2009, e il resto a carico del fondo delle Politiche giovanili.

“Si chiude un cammino iniziato in piena pandemia finalizzato a riqualificare una struttura per anni abbandonata al degrado, che oggi torna a essere centro di socialità per gli anziani della nostra comunità, come in passato, prima del sisma quando nell’immobile era ospitato anche un asilo nido comunale – dichiarano in una nota sindaco e assessore – Il nostro ringraziamento va allo Spi Cgil per aver contribuito alla realizzazione di interventi immaginati per ospitare anziani e ragazzi, unitario sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista sociale e funzionale, con l’obiettivo di integrare e far dialogare tra loro generazioni diverse in un luogo centrale per la città e la sua comunità”.

“Nell’ambito del ‘Piano Periferie’, dal valore complessivo di 18 milioni di euro, abbiamo investito un milione e mezzo di euro che sarà destinato ad attività culturali, didattiche e sportive per i ragazzi nelle nostre frazioni e periferie dove prevediamo di riqualificare, o ristrutturare, centri sociali per una somma pari a un milione. Con il Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma, invece, abbiamo finanziato per 1milione e 750mila euro il consolidamento e il ripristino di immobili pubblici per la realizzazione di centri sociali e per anziani nelle frazioni del territorio comunale”, concludono il sindaco Biondi e l’assessore Colonna.