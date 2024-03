L’AQUILA, EX BODYBUILDER MASSARONI: “FACCIAMO STARE BENE GLI ANZIANI, OBESITA’ SI BATTE CON L’ORTO”

L’AQUILA – L’intervista realizzata oggi da AbruzzoWeb.it a Filippo Massaroni, uno dei miti del culturismo italiano, tornato all’Aquila a trovare il suo ex allievo Antonio Cicolani, due volte campione italiano di bodybulding, nella palestra Olympus Club, in Via Rocco Carabba n.22, di proprietà dello stesso Cicolani.

Massaroni, classe 1945, è stato campione di Mister Universo a livello amatoriale (AAU Mr. Universe) nella categoria “medium”, nel 1981 e vicecampione, tra i professionisti (NABBA Mr. Universe), nel 1984.