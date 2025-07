L’AQUILA: EX DIRETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE RUFFINI PRESENTA IL LIBRO “PIÙ UNO”

L’AQUILA – Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle Entrate dal 2015 al 2024, presenta il libro “Più uno”. L’appuntamento è per oggi, venerdì 18 luglio, alle ore 17:30 all’Aquila, nella splendida cornice del cortile di Palazzo Benedetti, in via Sassa 15 (angolo piazza San Biagio), e vedrà la partecipazione di Americo Di Benedetto in un “colloquio” che mira a offrire un contributo al dibattito politico in un momento di allontanamento dalla politica attiva e di sfiducia verso il futuro.

Da poche settimane Ruffini ha lanciato in tutta Italia i Comitati Più Uno, promotori di partecipazione politica, di discussione e di voto consapevole. In pochissimi giorni, i comitati attivi hanno superato quota cento e in Città è attivo il “Comitato L’Aquila 1”

Più Uno è un libro che invita all’azione, un richiamo all’importanza di compiere il primo passo verso un impegno sociale condiviso. Attraverso un resoconto che intreccia storia, aneddoti personali e riflessioni da uomo delle istituzioni, Ruffini ci invita a riscoprire il valore della democrazia come strumento di crescita collettiva.

“Noi crediamo che la politica non debba essere vista come un terreno di divisioni, ma come uno spazio di dialogo e collaborazione tra individui che possano fare la differenza. Solo così la democrazia può contrapporsi ai rischi del populismo e dell’individualismo. Più Uno è anche una piattaforma [www.piu.uno] che raccoglie spunti, bisogni e proposte di chi, pur desiderandolo, non riesce a trovare un posto e, a volte, la forza di credere in un futuro migliore per il nostro Paese”, spiega Ruffini.