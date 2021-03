L’AQUILA – È stato arrestato l’investitore, alla guida di una Bmw, che ieri intorno alle 19 ha provocato la morte di Emilio Ciammetti, 61 anni, di Preturo, ex finanziere della Scuola alpina della Guardia di Finanza, travolto nei pressi del distributore di benzina in località Cermone, tra Pizzoli e L’Aquila, mentre attraversava la strada statale 80.

L’investitore, come riferisce in quotidiano Il Centro, non si è fermato a prestare soccorso: è stato trovato grazie alle telecamere installate in zona, è un 43 enne di Pizzoli, V.C., che avrebbe rifiutato l’alcoltest ed è stato dunque portato in ospedale per esami tossicologici. Si trova ora ai domiciliari. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale.

Profondo il cordoglio in città: Emilio Ciammetti, conosciuto come Ciammettò, infatti, aveva contribuito a dar vita alla stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza, ed è stato protagonista di diverse operazioni di salvataggio in montagna, da parte dell’unica stazione operante nel centro sud Italia, assieme a quella di Roccaraso. E proprio a Roccaraso, nel 1994, Ciammetti sfidò e sconfisse a “braccio di ferro” l’ex campione di sci Alberto Tomba, in Abruzzo per gli Assoluti di sci alpino.

Un gigante buono che nulla ha potuto fare contro una Bmw che viaggiava come un missile lungo il tratto della Ss80 più volte teatro di incidenti. Ciammetti è morto sul colpo. Dopo poco sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Pizzoli ed Arischia oltre ai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, diretti dal capitano Francesca Ferrucci.

