L’AQUILA: EX ONPI, LUNGHE CODE E DISAGI, “GENTE ESASPERATA E RISCHIO ASSEMBRAMENTI”

L’AQUILA – “Code interminabili all’ex Onpi con decine di persone a fare la fila già dalle prime ore del mattino”.
A denunciare la situazione, definita “insostenibile”, un lettore di AbruzzoWeb.
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“Ore di fila per la scelta del medico di famiglia, solo due sportelli aperti fino alle 11. Disagi notevoli soprattutto per le persone anziane. E il tutto, giustamente, alla faccia del covid, giusto per evitare gli assembramenti”.