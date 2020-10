L’AQUILA: EX ONPI, LUNGHE CODE E DISAGI, “GENTE ESASPERATA E RISCHIO ASSEMBRAMENTI”

L’AQUILA – “Code interminabili all’ex Onpi con decine di persone a fare la fila già dalle prime ore del mattino”.

A denunciare la situazione, definita “insostenibile”, un lettore di AbruzzoWeb.

“Ore di fila per la scelta del medico di famiglia, solo due sportelli aperti fino alle 11. Disagi notevoli soprattutto per le persone anziane. E il tutto, giustamente, alla faccia del covid, giusto per evitare gli assembramenti”.

