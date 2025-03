L’AQUILA: EX OSPEDALE COLLEMAGGIO TRA DISCARICHE ED ETERNIT, “VERGOGNA A CIELO APERTO”. IL VIDEO

L’AQUILA – Nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, all’Aquila, esiste una vera e propria discarica, compresa di eternit, che si trova alle spalle dell’ex Accademia dell’Immagine e vicino ad importanti strutture dedite al sociale, come CaseMatte, e sanitarie (19 ettari sono di proprietà della Asl provinciale aquilana), come il Servizio per le Dipendenze (SerD), ancora costretto in spazi inadeguati, ed il recentemente trasferito – al G8 dell’ospedale “San Salvatore” – Centro di Riabilitazione territoriale ex Articolo 26, per anni ospitato in una vera e propria “baracca” di legno.

“Vengo qui a fare jogging, ma la situazione è disastrosa”, afferma un cittadino aquilano che ha segnalato la discarica a questo giornale. “A poco, per ora, servono le cantierizzazioni della zona, tra aree verdi tenute malissimo ed ogni tipo di immondizia che le rovinano ulteriormente. Questa parte di città è una vergogna a cielo aperto”, dice una signora a spasso con il suo cagnolino.

Si tratta di una zona piena di edifici non utilizzati e da ricostruire e che ospiterà, tra l’altro, un campus del Gran Sasso Science Institute, che potrebbe e dovrebbe fungere da “motore” per una troppo attesa rinascita di un luogo che della storia moderna dell’Aquila è parte a dir poco consistente.

L’area in questione, che, al netto della elefantiaca burocrazia e delle beghe politiche locali che di fatto ne hanno minato la ricostruzione post terremoto 2009 e la conseguente riqualificazione, non è però interessata e rovinata soltanto dalla discarica in questione, ma da una generale e purtroppo risaputa condizione di sporcizia e degrado generali, favoriti non soltanto nelle ore notturne senza illuminazioni, anche a causa di furti, danneggiamenti, spaccio di droga e prostituzione.