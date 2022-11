L’AQUILA: EX POLIZIOTTO RAPINA UN SUPERMERCATO. L’UOMO E’ STATO PRESO DOPO UNA BREVE FUGA IN AUTO

L’AQUILA- Ancora al centro della cronaca l’ex poliziotto Aldo Ruggero Scimia che è stato arrestato per aver assaltato un supermercato a Sassa scalo dove si è impossessato di 200 euro dalla cassa per poi scappare in auto.

Durante la fuga Scimia, persona nota in Questura, ha anche trascinato per alcuni metri un addetto del supermercato che si era aggrappato alla macchina nel tentativo di bloccarlo.

Subito è scattato l’allarme e i carabinieri, anche grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno fermato l’ uomo che è stato portato in tribunale dove il suo arresto è stato convalidato dal gip.

Scimia si è detto pentito e forse verrà sottoposto a una perizia psichiatrica dopo aver affermato di essere stato colto da un raptus. Per ora resta in carcere.